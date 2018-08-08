В Италии преступники ломали желающим конечности ради страховых выплат

РИМ, 8 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Полицейские итальянского города Палермо задержали 11 членов двух преступных группировок, которые ради получения страховых медицинских выплат ломали конечности специально нанятым для этого людям.

Как сообщает полицейское управление сицилийского города, мошенники находили среди местных жителей нищих, безработных, токсикоманов, алкоголиков и людей с отклонениями в физическом развитии.

"Услужливым жертвам" ломали кости рук и ног, зачастую при помощи дисков от штанги весом 20 килограммов, которые используются в тренажерных залах", — говорится в релизе.

В числе задержанных оказалась медсестра местной больницы, которая обеспечивала банды обезболивающими препаратами. Затем преступники инсценировали ДТП с привлечением фальшивых свидетелей и доставляли "пострадавших" в больницу.

Сумма страховых выплат, отмечает полиция, могла достигать 100-150 тысяч евро, при этом изъявившим желание поучаствовать в постановке платили в разы меньше: перелом руки стоил 300 евро, ноги – 500.

Жертвой одного из таких инцидентов в январе 2017 года стал гражданин Туниса.