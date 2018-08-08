Министр обороны Испании выразила сожаление из-за инцидента с ракетой

ТАЛЛИН, 8 авг — РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес в телефонном разговоре с эстонским коллегой Юри Луйком выразила глубокое сожаление в связи с произошедшим во вторник инцидентом, когда истребитель ВВС Испании случайно выпустил боевую ракету в небе над Эстонией.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.

"Министр выразила глубокое сожаление в связи с инцидентом. Мы говорили с испанской коллегой об обстоятельствах случившегося и договорились, что будем тесно сотрудничать в поиске ракеты и проведении расследования", — приводит в среду слова Луйка пресс-служба эстонского военного ведомства.

Министры также подчеркнули важность роли миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии в обеспечении безопасности альянса и необходимость ее продолжения.

Как ранее сообщил Юри Луйк, пилоты ВВС Испании отстранены от полетов над странами Балтии до выяснения обстоятельств произошедшего инцидента. Вместо них миссию продолжит подразделение ВВС Португалии.

Истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon и Португалии F-16 участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве. Французские истребители Mirage 2000 размещены на авиабазе Эмари под Таллином.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.