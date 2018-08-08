США довели число элементов наземной ПРО до почти 250 единиц

ХАНТСВИЛЛ (Алабама, США), 8 авг — РИА Новости. США на сегодняшний день развернули более 250 элементов наземной системы противоракетной обороны (ПРО). Такие данные содержатся в докладе главы агентства ПРО минобороны США генерал-лейтенанта Сэмуэля Гривза, с которым он выступил в среду на конференции по вопросам ракетно-космической обороны в Алабаме.

Согласно приведенным данным, США развернули 44 наземных перехватчика баллистических ракет на Аляске и в Калифорнии и 210 противоракет систем THAAD. Кроме того, в составе системы ПРО морского базирования "Aegis" насчитывается 36 кораблей (всего в системе ПРО "Aegis" принимают участие восемь стран).

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров.

Приведенные цифры близки к оценкам, которые в марте этого года сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ. На тот момент, по его словам, в Калифорнии и на Аляске США уже развернули более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI. Еще порядка 180 противоракетами "Standart-3" вооружены корабли УРО (ПРО) ВМС США, находящиеся в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также на американских базах в Японии и Испании. 24 противоракеты "Standart-3" несут боевое дежурство в Румынии. Источник сообщил, что к этому добавляется более полутора сотен противоракет на развернутых шести батареях THAAD.

США в 2002 году вышли из договора по ПРО, который был заключен с СССР, объясняя это необходимостью защиты от Ирана и КНДР. Россия, а также Китай видят в развертывании глобальной ПРО США угрозу своей безопасности.

Первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых — и принципиально отличных — видах вооружений, разработанных в России, направленных в том числе на преодоление ПРО США. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат", авиационном ракетном комплексе "Кинжал". Также Путин упомянул крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, атомный подводный беспилотник и комплекс лазерного оружия, которые впоследствии по итогам народного голосования получили названия "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет" соответственно.