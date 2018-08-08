Конте отметил важность стабилизации ситуации в Ливии для Италии

РИМ, 8 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Стабилизация в Ливии имеет первостепенное значение для Италии, заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.

"Ливия имеет важнейшее значение для Италии по историческим, геополитическим и географическим причинам. Маршруты миграции, пересекающие Ливию, концентрируются на Италии", — заявил он журналистам в ходе итоговой пресс-конференции перед летними каникулами.

По его словам, стабилизация Ливии и развитие социальных, политических и экономических условий в этой стране имеет первостепенную значимость для Италии.

"У нас нет захватнических амбиций, мы не преследуем экспансионистских целей. Однако у нас абсолютная необходимость обеспечить национальные интересы, и мы считаем, что можем гарантировать для всех заинтересованных игроков в Средиземноморском регионе состояние равновесия. Мы позволим оценить наши позиции на конференции по Ливии, которая должна пройти в ноябре", — сказал Конте.

Ранее после переговоров с президентом США Дональдом Трампом Конте заявил, что США признали за Италией роль ведущего игрока в том, что касается региона Средиземноморья и стабилизации Ливии.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

Италия традиционно поддерживает правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Страна рассматривается итальянскими властями в качестве ключевого союзника в борьбе с нелегальной миграцией из других стран Северной Африки.