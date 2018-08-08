Замглавы Блока Порошенко в письме Путину предложил обменять его на Сенцова

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением обменять его на Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму.

"Написал Путину письмо с предложением обменять меня на Олега Сенцова… Я предлагаю взять меня вместо Олега. Если Путин согласен, готов тут же вылететь в Москву. Единственное мое условие: свободу Олегу Сенцову", — написал Гончаренко в Facebook, опубликовав текст письма.

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения Сенцова из российской тюрьмы. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопросы об обмене "не обсуждаются публично — это вопросы, которые любят тишину".

Сенцов в августе 2015 года был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.