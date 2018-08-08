Новые пошлины КНР затронут авиатопливо, бензин, газ и уголь из США

ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Министерство финансов Китая в среду вечером опубликовало второй список импортируемых из США товаров, на которые 23 августа начнут действовать 25-процентные таможенные пошлины, список включает различные автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

Китай опубликовал заявление в ответ на решение США повысить ввозные тарифы на китайские товары объемом 160 миллиардов долларов. При этом Китай придерживается позиции о необходимости урегулировать торговую войну путем переговоров и постоянно заявляет о том, что торговые трения усугубляются именно американской стороной, в то время как Пекин вводит именно ответные меры в качестве защиты своих законных прав и интересов.

Согласно опубликованному списку, под 25-процентные пошлины подпадают сжиженный нефтяной газ, креозотовое масло, угольные брикеты, бурый уголь, коксовый газ, солидол, жидкий парафин, бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, нафта, авиационный керосин, осветительный керосин, моторное масло, горючее масло, сжиженный этилен, пропилен, бутен, непрокаленный нефтяной кокс.

Помимо этого, 23 августа пошлины будут введены на древесные опилки, отходы пробкового дерева, отходы из синтетического волокна и из хлопка, частицы золотых и позолоченных отходов, платиновых и покрытых платиной отходов, отходы чугуна, цинка, меди, никеля, алюминия, олова, тантала, вольфрама, магния.

Также в перечне отмечены запчасти для детских и инвалидных колясок, велосипедов и мопедов, установки для магнитно-резонансной томографии, лабораторное оборудование и инструменты для офтальмологического и хирургического отделений, прицепы для фургонов, нафталин, горные и спортивные велосипеды, целый ряд автомобилей, включая гусеничный тягач, тракторы, внедорожники на дизельном топливе, а также легковые автомобили с рабочим объемом двигателя более 4 литров, микроавтобусы на дизельном топливе с рабочим объемом двигателя более 4 литров и менее 9 литров, квадрoциклы, снегоуборочные машины, самосвалы, фуры для перевозки малых и крупногабаритных грузов.