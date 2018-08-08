В Хорватии четыре человека пострадали при аварии самолета

БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Четверо граждан Италии пострадали в Хорватии в среду при падении легкомоторного самолета на острове Лошинь в Адриатическом море, передает портал издания Jutarnji list.

Речь идет о самолете Piper, который упал вблизи аэродрома в населенном пункте Чунски.

"Авария произошла вблизи аэродрома около 11.55 (12.55 мск) В самолете в момент происшествия находились четыре человека, все граждане Италии. Двое получили тяжелые травмы, характер повреждений двух других находится под вопросом, но могу сказать, что из обломков воздушного судна их пришлось извлекать пожарным", — цитирует издание пресс-секретаря министерства по делам моря, транспорта и инфраструктуры Давида Радаса.

Сообщается, что две тяжело пострадавших были доставлены с острова Лошинь вертолетом в клинический центр города Риека для оказания помощи.

На месте происшествия работают инспекторы Агентства по расследованию аварий в авиации Хорватии.