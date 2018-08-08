Иран обвинил мониторинговый комитет ОПЕК+ в невыполнении обязанностей

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане направил президенту ОПЕК, министру энергетики ОАЭ Сухейлю аль-Мазруи письмо, в котором обвиняет министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в невыполнении своих обязанностей, следует из письма министра, опубликованного иранским агентством Shana.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года страны ОПЕК и не-ОПЕК согласовали цель уйти от перевыполнения условий сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе РФ— на 200 тысяч.

Иран после этого неоднократно выступал с критикой того, как некоторые участники выполняют условия июньских решений, наращивая добычу сверх изначально установленных в рамках ОПЕК+ уровней.

В новом письме к аль-Мазруи Зангане теперь заявляет, что заседания JMMC и подконтрольного ему техкомитета (JTC) подтвердили его опасения и показали неверную интерпретацию JMMC решений заседаний ОПЕК.

"JMMC попросил JTC следить за решением июньского заседания ОПЕК+, но ничего не сказал про мониторинг выполнения решений июньского заседания ОПЕК. Более того, Иран участвовал в заседании техкомитета ОПЕК+ (18 июля — ред.) без права голоса, и к нашему ужасу, мы стали свидетелями того, что некоторые его члены пытались перераспределить между собой объем сокращения добычи нефти, перевыполненный в рамках соглашения, и передать объем, перевыполняемый странами ОПЕК, странам, не входящим в ОПЕК", — пишет Зангане.

"Это полностью идет вразрез с задачей, поставленной перед JMMC и JTC, и указывает на неверную интерпретацию JMMC своего мандата полномочий, а также на игнорирование решения июньского заседания ОПЕК", — продолжил он. По его словам, такая практика противоречит решению заседаний ОПЕК, состоявшихся в ноябре 2016 года и июне 2018. В связи с этим министр просит аль-Мазруи разобраться с данной ситуацией. В противном случае, пишет Зангане, должно быть созвано внеочередное заседания ОПЕК.