Иран обвинил мониторинговый комитет ОПЕК+ в невыполнении обязанностей

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане направил президенту ОПЕК, министру энергетики ОАЭ Сухейлю аль-Мазруи письмо, в котором обвиняет министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в невыполнении своих обязанностей, следует из письма министра, опубликованного иранским агентством Shana.
Иран после этого неоднократно выступал с критикой того, как некоторые участники выполняют условия июньских решений, наращивая добычу сверх изначально установленных в рамках ОПЕК+ уровней.
В новом письме к аль-Мазруи Зангане теперь заявляет, что заседания JMMC и подконтрольного ему техкомитета (JTC) подтвердили его опасения и показали неверную интерпретацию JMMC решений заседаний ОПЕК.
"Это полностью идет вразрез с задачей, поставленной перед JMMC и JTC, и указывает на неверную интерпретацию JMMC своего мандата полномочий, а также на игнорирование решения июньского заседания ОПЕК", — продолжил он. По его словам, такая практика противоречит решению заседаний ОПЕК, состоявшихся в ноябре 2016 года и июне 2018. В связи с этим министр просит аль-Мазруи разобраться с данной ситуацией. В противном случае, пишет Зангане, должно быть созвано внеочередное заседания ОПЕК.