Премьеру Косово усилили охрану из-за угроз, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Служба безопасности премьера самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная усилила его охрану из-за полученных угроз его жизни и здоровью, передает приштинский новостной портал Indeks online со ссылкой на собственный источник.

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Харадинай в последние недели отметился несколькими громкими заявлениями. Среди прочего он заявил, что "только война может изменить границы Косово, которые установили ОАК и интервенция НАТО".

"Власти усилили меры безопасности для Харадиная. Угрозы были получены несколько дней назад, и наш источник в полиции Косово сообщил, что меры повышенной безопасности останутся в силе до того момента, когда уровень опасности снизится", — передает новостной портал. Отмечается, что служба безопасности правительства "рассматривает полученные угрозы всерьез".

Премьер самопровозглашенного Косово был арестован во Франции 4 января 2017 года по ордеру, выданному Сербией Интерполу. Апелляционный суд французского города Кольмар 27 апреля того же года отклонил запрос об экстрадиции в Сербию Харадиная. Белград подозревает его в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998–1999 годах. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.