Ассанжа вызвали на допрос в комитет Сената США

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызвали в Сенат США для дачи показаний в связи с расследованием российского "вмешательства" в американские выборы, якобы имевшего место в 2016 году. Соответствующее письмо WikiLeaks опубликовал в своем Twitter.

"Комитет Сената США по разведке вызывает Джулиана Ассанжа для дачи показаний. Письмо было передано через посольство США в Лондоне", — говорится в сообщении. Отмечается, что команда юристов WikiLeaks "рассматривает запрос, но показания должны соответствовать высоким этическим нормам".

Как следует из переданного письма, вызов Ассанжа связан с расследованием "вмешательства" РФ в выборы в США в 2016 году.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but testimony must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/TrDKkCKVBx — WikiLeaks (@wikileaks) 8 августа 2018 г.

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