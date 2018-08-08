У жены Башара Асада обнаружили рак

КАИР, 8 авг — РИА Новости. Супругу сирийского президента Асму Асад госпитализировали в Дамаске из-за онкологического заболевания — злокачественной опухоли молочной железы. Об этом сообщает официальное сирийское агентство САНА со ссылкой на Facebook президентской канцелярии.

В сообщении говорится, что опухоль обнаружили на ранней стадии.

Президентская администрация пожелала первой леди скорейшего выздоровления. К сообщению прикреплено фото, на котором Башар Асад навещает супругу в больничной палате.

بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..



من القلب.. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.

Асма Асад родилась в Лондоне в 1975 году. Помимо сирийского гражданства, у нее есть и британское. Она окончила Лондонский университет, получив дипломы с отличием в области компьютерных технологий и французской литературы, а затем работала в крупных банках США и Европы.

Замуж за Башара Асада она вышла в конце 2000 года. У пары трое детей — двое сыновей и дочь.