ТАЛЛИН, 8 авг — РИА Новости. Эстонские военные, предположительно, обнаружили место падения ракеты, случайно запущенной испанским истребителем, сообщил командующий ВВС страны полковник Рийво Валге на экстренной пресс-конференции в Таллине.

По его словам, с вероятностью 95% пропавшую ракету вскоре найдут. "Известны воздушный коридор и зона в лесу, где видно, что произошел взрыв. Зона взрыва небольшая, большого взрыва не произошло. Я сам видел только фотографии, на месте не был", — сказал Валге, добавив, что вероятное место падения ракеты находится в безлюдном районе природного заповедника Эндла.

Накануне истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух — воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.

Под "защитой" НАТО

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух — воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Ракета содержит пять-десять килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров. Кроме США, ракета состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран — членов НАТО.

Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.