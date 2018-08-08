В Литве опасаются размножения опасных бактерий в Балтийском море из-за жары

ВИЛЬНЮС, 8 авг — РИА Новости. Специалисты литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа предупреждают отдыхающих на побережье Балтийского моря об угрозе размножения в морской воде опасных бактерий Вибрио вульнификус, сообщила в среду пресс-служба центра.
По данным литовского центра, нагревшаяся до плюс 20 градусов морская вода, в которой мало соли, является идеальной основой для размножения Вибрио бактерий. В северных европейских странах в этом году уже зарегистрированы несколько случаев заражения бактерией Вибрио вульнификус. "Все заразившиеся во время купания в море — лица старше 65 лет", — добавили в пресс-службе.
Медики центра по хроническим заболеваниям и СПИДу Литвы рекомендуют жителям, находящимся в группе риска, не купаться в теплом Балтийском море и использовать в пищу морские продукты, прошедшие хорошую термическую обработку.