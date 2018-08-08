В Литве опасаются размножения опасных бактерий в Балтийском море из-за жары

ВИЛЬНЮС, 8 авг — РИА Новости. Специалисты литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа предупреждают отдыхающих на побережье Балтийского моря об угрозе размножения в морской воде опасных бактерий Вибрио вульнификус, сообщила в среду пресс-служба центра.

"Центр инфекционных заболеваний и СПИДа на основании данных центра по контролю и предупреждению заболеваний Европы информирует, что с 3 августа на побережье Балтийского моря некоторых государств — Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Польши и Литвы — созданы благоприятные условия для размножения определенных Вибрио бактерий", — говорится в сообщении.

По данным литовского центра, нагревшаяся до плюс 20 градусов морская вода, в которой мало соли, является идеальной основой для размножения Вибрио бактерий. В северных европейских странах в этом году уже зарегистрированы несколько случаев заражения бактерией Вибрио вульнификус. "Все заразившиеся во время купания в море — лица старше 65 лет", — добавили в пресс-службе.

В Центре инфекционных заболеваний сообщили, что указанная бактерия может вызвать инфекцию ран, первичную септицемию (разновидность заражения крови, при которой отсутствуют области гнойного поражения внутренних органов) или диарею. Инфекция может также нанести серьезный вред здоровью людей со слабым иммунитетом, с хроническим заболеванием печени, раком, а также пожилым людям. Случаи заражения детей встречаются редко. Бактерия Вибрио вульнификус не вызывает холеры.

Медики центра по хроническим заболеваниям и СПИДу Литвы рекомендуют жителям, находящимся в группе риска, не купаться в теплом Балтийском море и использовать в пищу морские продукты, прошедшие хорошую термическую обработку.