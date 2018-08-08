Экс-шеф муниципальной полиции участвовал в подготовке покушения на Мадуро

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Экс-глава муниципальной полиции Венесуэлы и антиправительственный активист Сальваторе Луккезе заявил, что помогал в организации покушения на президента страны Николаса Мадуро.Рейтер, в атаке принимали участие активисты, известные в Венесуэле под общим названием "Сопротивление". Основными участниками этого движения являются студенты и бывшие военные. Именно они, как пишет агентство, стояли за организацией протестов в стране в последние годы.
Луккезе отказался сообщить, какую именно роль он играл в подготовке покушения, и не раскрыл имен других участников.
"У нас была цель и в тот момент мы не смогли осуществить ее на сто процентов. Вооруженная борьба будет продолжаться", — заявил он.