Эксперт назвал последствия присвоения России статуса "спонсора терроризма"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Статус "страны-спонсора терроризма", упоминающийся в законопроекте о новых санкциях США против России, может вести к международному контролю над ней со стороны ООН, заявил РИА Новости завкафедрой права МГУ Сурен Авакьян.

Газета "Коммерсант" ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма".

"ООН и все другие международные организации должны воздерживаться от отношений с этим государством или очень строго строить их. Кроме того, может быть международный контроль в отношении этого государства, если это санкционировано ООН", — сказал собеседник агентства.

Однако, уточнил Авакьян, возможное признание США России "спонсором терроризма" не означает автоматическое исключение страны из СБ ООН. Такая мера может привести к еще более серьезным последствиям — уже для самой организации.

"Это самостоятельный вопрос, любой может стать постоянным членом, может и не быть. Вопрос, кто является постоянным членом (СБ ОНН — ред.), был решен давно, затевать такой вариант — это смело, но это может привести к тому, что может развалиться сама организация ООН. На такое они не пойдут", — считает эксперт.

По словам Авакьяна, главной целью подобного предложения Вашингтона является усиление контроля над Россией.

"Они (США – ред.) хотят усилить контроль. В том числе, если Россия кому-то помогает или кого-то поддерживает, они могут применять меры в отношении России. Возможно ли применение каких-то военных мер в отношении России? Это самостоятельный вопрос. Скорее всего, это политические санкции, частично экономические", — сказал эксперт.