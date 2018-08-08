Пилоты Ryanair в Германии планируют провести забастовку в пятницу

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) заявил о предстоящей забастовке работников европейской бюджетной авиакомпании Ryanair в Германии, которая состоится в пятницу, сообщается в заявлении профсоюза.

Как указано в заявлении, забастовка начнется в 03.01 по местному времени в пятницу (04.01 мск) и завершится в 02.59 в субботу (03.59 мск). Забастовка затронет все рейсы авиакомпании, которые должны в это время вылететь из аэропортов Германии.

"Наши требования связаны с улучшением оплаты и условий труда. Улучшения немыслимы без повышения оплаты труда персонала… Ryanair категорически исключала любое увеличение расходов на персонал во время переговоров. Вместе с этим Ryanair не заинтересована в том, чтобы найти решение проблемы. Только Ryanair ответственна за произошедшую эскалацию", — приводятся в заявлении слова главы профсоюза Мартина Лохера.

Ранее сообщалось, что профсоюзная организация шведских пилотов SPF объявила о забастовке в начале августа и призвала своих пилотов не выходить на работу 10 августа. Кроме того, бельгийская ассоциация пилотов BeCA призвала летчиков Ryanair поддержать решение коллег из других стран провести в пятницу забастовку в ситуации с актами запугивания летного персонала со стороны администрации ирландской авиакомпании

До 4 тысяч бортпроводников Ryanair в Испании, Португалии, Бельгии и Италии приняли 25-26 июля участие в забастовке под лозунгом отказа авиакомпании от применения ирландского законодательства и адаптации условий труда к требованиям национального трудового кодекса каждой из стран. В результате стачки были отменены около 600 авиарейсов Ryanair.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.