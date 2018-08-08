Пилоты Ryanair в Германии планируют провести забастовку в пятницу

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) заявил о предстоящей забастовке работников европейской бюджетной авиакомпании Ryanair в Германии, которая состоится в пятницу, сообщается в заявлении профсоюза.
"Наши требования связаны с улучшением оплаты и условий труда. Улучшения немыслимы без повышения оплаты труда персонала… Ryanair категорически исключала любое увеличение расходов на персонал во время переговоров. Вместе с этим Ryanair не заинтересована в том, чтобы найти решение проблемы. Только Ryanair ответственна за произошедшую эскалацию", — приводятся в заявлении слова главы профсоюза Мартина Лохера.
До 4 тысяч бортпроводников Ryanair в Испании, Португалии, Бельгии и Италии приняли 25-26 июля участие в забастовке под лозунгом отказа авиакомпании от применения ирландского законодательства и адаптации условий труда к требованиям национального трудового кодекса каждой из стран. В результате стачки были отменены около 600 авиарейсов Ryanair.
Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.