Экс-президент Южной Осетии допустил возможность подачи иска к ОБСЕ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты не исключает, что республика может подать иск против ОБСЕ из-за фактического пособничества Грузии в войне 2008 года.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Вспоминая в интервью РИА Новости события десятилетней давности, Кокойты отметил, что отдельные подразделения грузинских миротворцев "под разными предлогами" 7 августа начали покидать свои позиции и штаб.

"Затем территорию республики начала покидать миссия международных наблюдателей. Это все говорило о том, что они все были прекрасно проинформированы и прекрасно знали, что будет агрессия. Они перестали фиксировать нарушения с грузинской стороны и реагировать на наши обращения. Они покинули зону действий. Нас они не предупреждали. Поэтому у нас такое недоверие к ОБСЕ", — сказал экс-президент.

"Я думаю, наступит когда-то время, и мы сможем подать в международные суды и на ОБСЕ, которая практически способствовала этому преступлению против нашего народа", — добавил Кокойты.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.