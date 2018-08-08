Конте сообщил о снижении числа высадок мигрантов в Италии на 85%

РИМ, 8 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. За два месяца деятельности нынешнего правительства Италии количество высадок мигрантов, добирающихся по Средиземному морю из стран Африки и Ближнего Востока к итальянским берегам, снизилось на 80-85%, заявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе итоговой пресс-конференции перед летними каникулами.

"Полагаю, что данные по миграции говорят в нашу пользу: за два месяца деятельности правительства высадки уменьшились на 80-85%. Это положительный результат, означающий снижение рисков для мигрантов при пересечении Средиземного моря", — отметил премьер.

По словам Конте, итальянские власти не ставят под сомнение необходимость спасения людей, терпящих бедствие в море, однако проводимая Римом политика в области миграции будет весьма строгой.

"Наш подход очень строг. Мы никогда не ставили под вопрос гуманитарную помощь, мы всегда обеспечивали готовность поднять на борт беременных женщин, детей, страдающих людей, но мы изменили свое отношение. В море погибли 34 тысячи человек, и проводившаяся до недавнего времени политика не предоставляла гуманитарных гарантий", — заявил он.

Отвечая на резкую критику миграционной политики своего кабинета, в частности, со стороны многих СМИ и НПО, Конте сказал: "Можно говорить, что правительство является фашистским, расистским, — существует свобода печати и свобода слова. Однако нас интересует решение проблем, и, полагаю, что мы можем гордиться тем, что мы совершили позитивный поворот, чтобы избежать превращения Средиземного моря в кладбище мигрантов. Мы совершили поворот также в Европе, а это важнейший результат, которого еще совсем недавно никто не ожидал".

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Правительство Конте объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач.

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что Италия временно закрывает свои порты для судов НПО, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, и что они смогут увидеть Италию только на открытках. В последнее время итальянские власти запретили заход в свои порты сразу нескольким судам с мигрантами на борту. Так, судно Lifeline одноименной германской НПО, на борту которого находились свыше 230 мигрантов, было вынуждено причалить на Мальте. Судно Aquarius c 600 мигрантами на борту согласилась принять Испания. В середине июля корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex высадили на Сицилии 450 мигрантов после того, как их согласились принять Испания, Португалия, Франция, Германия и Мальта.

Глава МИД Энцо Моаверо Миланези заявил, что Италия не выходила из миссии ЕС "София", основной задачей которой является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов в Средиземноморье. Однако, по его словам, Рим настаивает на пересмотре плана этой операции "в части правил высадки мигрантов, чтобы привести их в полное соответствие с принципом честного разделения обязанностей" между странами ЕС. Такая позиция правительства Италии не находит понимания у ряда ее партнеров по ЕС. В частности, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил во вторник, что МВД Италии проводит политику в области миграции "за счет всей Европы" и "наносит ущерб европейской идее".