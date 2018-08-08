Женщина-мусульманка впервые может стать конгрессменом США, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб одержала победу на предварительных выборах в конгресс США и может стать первой женщиной-мусульманкой, получившей пост конгрессмена, сообщает издание Huffington Post.

Это уже не первое подобное достижение для Тлаиб, представляющей Демократическую партию. В 2008 году она стала первой женщиной-мусульманкой в законодательном органе штата Мичиган.

Во вторник в ходе предварительных выборов в Мичигане она обошла пятерых однопартийцев. Учитывая тот факт, что республиканцы в этих выборах участия не принимали, у Тлаиб не будет конкурентов и она фактически гарантирует себе место в конгрессе на ноябрьских выборах, которые называют промежуточными.

"Люди могут думать, что это шаблонная мысль, но я действительно хочу изменить мир и хочу, чтобы, такие люди, как я, сидели за этим столом (в конгрессе США — ред.)", — заявляла Тлаиб в июльском интервью Huffington Post.

Как отмечает издание, Тлаиб планирует продвигать в конгрессе ряд идей, в том числе доступное каждому медицинское страхование, минимальную зарплату в размере 15 долларов в час и упразднение иммиграционно-таможенной полиции США (ICE).

Примечательно, что Тлаиб может стать первой, но не единственной мусульманкой в американском конгрессе. В выборах 2018 года участвуют и другие женщины-мусульманки из других штатов. Однако в любом случае, как утверждает газета, Тлаиб станет первой женщиной-конгрессменом американо-палестинского происхождения.