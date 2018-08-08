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В мире

Премьер Эстонии обсудил с генсеком НАТО инцидент с ракетой

(обновлено: 17:23 08.08.2018)
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© AFP 2018 / Raigo PajulaИстребитель Eurofighter на авиабазе в Эстонии. Архивное фотоИстребитель Eurofighter на авиабазе в Эстонии. Архивное фото
© AFP 2018 / Raigo Pajula

ТАЛЛИН, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом инцидент с пуском боевой ракеты в воздушном пространстве страны испанским летчиком.

Испанский истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Эстонские военные опровергли сообщения об обнаружении испанской ракеты

"Я сказал генеральному секретарю НАТО, что это серьезное происшествие, которое по понятным причинам очень обеспокоило Эстонию. Слава богу, что, насколько известно, в результате инцидента никто не пострадал", — цитирует Ратаса пресс-служба эстонского правительства.

По словам премьера, он попросил Столтенберга, чтобы НАТО очень серьезно отнеслась к этому случаю и выяснила все детали инцидента. "Вне всякого сомнения, наши официальные лица будут принимать в этом всестороннее участие. Генеральный секретарь заверил меня, что НАТО и непосредственно связанные с воздушным патрулированием союзники сделают то же самое", — отметил Ратас.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 накануне по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух — воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии. Военные продолжают поиски ракеты. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.

Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над Прибалтийскими странами.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса. Они базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите альянса в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

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Россия против НАТО: чье оружие сильнее
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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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evg-mac1974
там вроде британские ученые уже разобрались, рука кремля кнопку пуск нажала. испанский летчик загорелым русским оказался, и вроде как мельдоний принимал перед вылетом, а в шкафчике у него "новичек" нашли , матрешку, бутылку водки и балалайку, удостоверение офицера ФСБ и ГРУ, улик в общем выше крыши. даже в твиттере кто-то неопровержимый пост опубликовал..:))))))))))))))))
15:14
08.08.2018
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Славянка Питерская
Их счастье, что ракета никого не прибила в РФ. В противном случае только это можно уже расценивать как нападения, без объявление войны и стереть границу вплоть до Германии. Достали эти прибалтийские "прыщики" со своим бряцаньем оружия.
15:16
08.08.2018
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