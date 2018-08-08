ТАЛЛИН, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом инцидент с пуском боевой ракеты в воздушном пространстве страны испанским летчиком.

"Я сказал генеральному секретарю НАТО, что это серьезное происшествие, которое по понятным причинам очень обеспокоило Эстонию. Слава богу, что, насколько известно, в результате инцидента никто не пострадал", — цитирует Ратаса пресс-служба эстонского правительства.

По словам премьера, он попросил Столтенберга, чтобы НАТО очень серьезно отнеслась к этому случаю и выяснила все детали инцидента. "Вне всякого сомнения, наши официальные лица будут принимать в этом всестороннее участие. Генеральный секретарь заверил меня, что НАТО и непосредственно связанные с воздушным патрулированием союзники сделают то же самое", — отметил Ратас.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 накануне по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух — воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии. Военные продолжают поиски ракеты. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.

Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над Прибалтийскими странами.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса. Они базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите альянса в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.