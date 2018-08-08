В Черниговской области завели дело после смерти солдата-срочника

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Военнослужащий срочной службы, который покончил с собой в учебном центре сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" в Черниговской области, оставил предсмертную записку, поданному факту открыто уголовное дело, сообщает официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"В ходе проведения осмотра места происшествия установлено, что погибший оставил предсмертную записку, в которой говорится о добровольном намерении уйти из жизни… Военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту гибели военнослужащего-срочника по части первой статьи 115 УК Украины (умышленное убийство – ред.)", — говорится в сообщении Лысенко в Facebook

По его данным, сейчас по указанному делу проводятся следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического события.

В мае главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что более 30 украинских военных покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года.