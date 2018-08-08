Берлин и Мадрид договорились о беженцах, зарегистрированных в Испании

Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив на лодках динги и подобранные испанской морской спасательной службой, в испанском порту Альхесирас (Algeciras). Архивное фото

Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив на лодках динги и подобранные испанской морской спасательной службой, в испанском порту Альхесирас (Algeciras). Архивное фото

БЕРЛИН, 8 авг – РИА Новости. Берлин и Мадрид заключили соглашение по возвращению беженцев, первоначально зарегистрированных в Испании, в течение 48 часов после их прибытия на немецкую границу, заявила в среду на брифинге в Берлине представитель МВД ФРГ Элеоноре Петерман.

"Переговоры с Испанией по двусторонним соглашениям завершены", — сказала Петерман, добавив, что зарегистрированные в Испании беженцы "могут в течение 48 часов быть возвращены в страну", соглашение вступит в силу в субботу, 11 августа.

Она добавила, что Германия стремится к заключению аналогичных соглашений с Грецией и Италией.