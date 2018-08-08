В ЛНР заявили, что сбили второй за три дня беспилотник ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (67)

ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила второй за три дня беспилотник украинских силовиков, производивший разведку на территории ЛНР, заявил в среду на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что 5 августа сбила беспилотник украинских силовиков, который проводил разведку в Донбассе.

"Украинские силовики продолжают вести разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, чем в очередной раз нарушили минские договоренности. Подтверждением тому является сбитый вчера силами ПВО Народной милиции украинский беспилотник", — сказал Марочко.