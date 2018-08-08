Очистные сооружения в Горловке обесточены из-за обстрела

ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Очистные сооружения в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке обесточены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в среду в Минстрое и ЖКХ ДНР.

"В результате боевых действий сегодня ночью в 00.15 (совпадает с мск) были обесточены Гольмовские очистные сооружения. Повреждена вертикальная электрическая линия в "серой зоне". Ремонт будет проведен после необходимого разрешения на выполнение работ", – говорится в сообщении пресс-службы Минстроя ДНР.

В ведомстве уточнили, что на данный момент работа очистных сооружений остановлена.

Очистные сооружения — это комплекс инженерных сооружений по очистке сточных вод для их дальнейшего использования.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.