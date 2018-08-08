Трое жителей Закарпатья избили пограничника и выстрелили ему в спину

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Жители Закарпатской области избили офицера Мукачевского пограничного наряда и выстрелили ему в спину, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, у поселка Великий Бычков пограничники зафиксировали полет дрона с территории Румынии на Украину, а позже его посадку у одного из домов.

"В это время к офицеру подбежало трое мужчин и начали наносить ему удары. Один из мужчин выстрелил пограничнику в спину из травматического оружия", — говорится в сообщении.

По данным управления Национальной полиции в Закарпатской области, пограничник был госпитализирован.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения работнику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей", — говорится в сообщении полиции. Задержаны двое подозреваемых в нападении, полиция готовит представление в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.