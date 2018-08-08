В России приветствовали достижение согласия в Мозамбике

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Москва приветствует подписание меморандума по военным вопросам между правительством Республики Мозамбик и оппозиционной партией "Мозамбикское национальное сопротивление" (РЕНАМО), сообщает в среду МИД РФ.

Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве РФ, документ, принятый 6 августа, "предусматривает конкретные шаги по разоружению, демобилизации и частичной реинтеграции в состав регулярных вооруженных сил участников ренамовских боевых формирований, которые данная партия сохраняла после завершения в 1992 году гражданской войны в Мозамбике".

"Наряду с ранее достигнутым консенсусом между правительством и оппозицией по вопросам административной децентрализации, принятием поправок к конституции и избирательному законодательству, меморандум является ключевым элементом общего пакета соглашений, призванных гарантировать окончательное политическое урегулирование в Мозамбике", — подчеркивается в сообщении ведомства.

"В Москве приветствуют достигнутое согласие между правительством Республики Мозамбик и оппозицией. Солидаризируясь с дружественным мозамбикским народом, мы надеемся, что с урегулированием имевшихся противоречий рецидивы силовой конфронтации в истории Мозамбика окончательно уйдут в прошлое, и в стране установится прочный гражданский мир, столь необходимый для обеспечения ее устойчивого всестороннего развития", — отметили в МИД РФ.