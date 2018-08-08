В ООН призвали Израиль разрешить провоз топлива в сектор Газа

ЖЕНЕВА, 8 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН призывает власти Израиля незамедлительно разрешить провоз в сектор Газа запасов топлива для экстренных нужд, говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН Джейми МакГолдрика, распространенном в среду.

"Не допускать ввоз топлива для экстренных нужд в Газу является очень опасной практикой, которая несет тяжелые последствия для прав людей в Газе. На кону стоит благосостояние двух миллионов человек, половина из которых дети. Неприемлемо, что палестинцы в Газе постоянно лишаются основных элементов достойной жизни", — подчеркнул МакГолдрик, чье заявление распространило Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ).

По данным организаций-партнеров ООН, в сектор Газа срочно необходимо доставить как минимум 60 тысяч литров топлива. Иначе 46 инфраструктурных объектов исключительной важности, которые предоставляют медицинские услуги и услуги питьевого водоснабжения и санитарии, не смогут нормально функционировать. Необходимое топливо уже закуплено ООН, оно будет обеспечивать работу запасных генераторов в Газе.

"1,2 миллиона палестинцев находятся перед неизбежным риском быть затопленными сточными водами неподалеку от 41 основной канализационной насосной станции в секторе Газа… Больницы и центры по оказанию неотложной помощи сокращают свои операции, а пять больниц могут быть закрыты в ближайшие три дня, если топливо не будет доставлено ", — говорится в заявлении УКГВ ООН. Большому риску подвергаются также свыше 2000 пациентов в больницах Газы, жизнь которых зависит от функционирования электронных приборов.

Как отмечает УКГВ ООН, финансирование закупок топлива для экстренных нужд также может закончиться в середине августа. Для продолжения оказания минимальной помощи Газе до конца года Управлению необходимо еще 4,5 миллиона долларов США. "Газа отчаянно нуждается в долгосрочном решении проблемы, чтобы мы могли выйти из этого цикла повторяющихся и ухудшающихся кризисов, в частности, власти Палестины должны в первую очередь перенаправить топливо на обеспечение основных услуг. До этого момента Израиль должен отозвать свои недавние ограничения, в том числе, на ввоз топлива для чрезвычайных ситуаций, а доноры должны спонсировать его закупку, чтобы избежать вспышек заболеваний или других озабоченностей в области общественного здравоохранения", — подчеркнул МакГолдрик.

Израиль со 2 августа в рамках политики ужесточения ограничений на экспорт и импорт в сектор Газа запретил ввоз на палестинские территории запасов топлива для чрезвычайных ситуаций.