В Раде заявили о неспособности Украины расплатиться с МВФ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Киев не сможет расплатиться по долгам перед Международным валютным фондом без новых траншей. Об этом заявил депутат Верховной Рады Вадим Денисенко в эфире телеканала "Прямой".

Депутат отметил, что в следующем году Украину ждет "сложная финансовая ситуация". По его словам, Киев должен будет выплатить МВФ более 6,5 миллиарда долларов.

"Можно ли заплатить МВФ без получения новых траншей? На сегодня это невозможно", — признал парламентарий.

При этом Денисенко подчеркнул, что платеж от МВФ "критически важен" для Украины, поскольку от этого зависит получение кредита от Всемирного банка и макрофинансовая помощь от Евросоюза. Он добавил, что банковская система в стране "убита" и единственный источник денег для Киева — иностранные кредиторы.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. С 2015 по 2017 годы Киеву четырьмя траншами было выделено более восьми миллиардов долларов.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако до сих пор этого не произошло. Одним из условий предоставления транша МВФ называет повышение цен на газ для населения Украины. Власти в Киеве пока откладывают принятие решения по этому вопросу.