Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине, показал опрос

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко продолжает возглавлять президентский рейтинг на предстоящих выборах главы государства, ее готовы поддержать 17,7% избирателей, действующий президент Петр Порошенко лишь на пятом месте, свидетельствуют обнародованные в среду данные социологической группы "Рейтинг".

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

"Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. За Анатолия Гриценко (экс-министр обороны — ред.) могут отдать свои голоса 10,7%, за лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко — 8,9%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко — 8,5%, за действующего президента Петра Порошенко — 8,3%", — говорится в пресс-релизе.

За украинского комика Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука проголосовали бы по 8% опрошенных, за лидера партии "За жизнь" депутат Верховной рады Вадима Рабиновича — 5,9%. Рейтинг других кандидатов менее 3%. Почти каждый пятый не определился с выбором.

Согласно результатам соцопроса, Тимошенко занимает сильные позиции во всех регионах, с относительно более высокими показателями на западе, в центре и на юге страны. Основная электоральная база Анатолия Гриценко больше сосредоточена в западных и центральных регионах. Петра Порошенко поддерживают более или менее равномерно во всех регионах, за исключением востока.

"Антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко: 50,4% респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах", — говорится в исследовании.

Социологический опрос был проведен с 20 июля по 3 августа 2018 года. Было опрошено 2000 респондентов в возврате от 18 лет. Погрешность исследования составляет не более 2,2%.