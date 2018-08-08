Турция построит третью АЭС совместно с Китаем

АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Проект по строительству третьей АЭС в Турции, которую планируется соорудить во Фракии — европейской части страны, будет реализован совместно с Китаем, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

"Третью АЭС мы хотим построить во Фракии, эту работу будем вести с китайцами. Точное место пока не определено … У нас наибольшее потребление электричества в Стамбуле и регионе Мраморного моря, поэтому оптимальным местом для АЭС мы видим Фракию. После инженерных изысканий мы определим место точно", — заявил Дёнмез в интервью телеканалу A Haber

Он отметил, что Китай – одна из стран, активно ведущих строительство АЭС. "К тому же они достаточно открыты по вопросу передачи технологий. Поэтому третью АЭС мы будем строить с Китаем", — добавил министр.

Строительство блока №1 первой в Турции АЭС "Аккую", сооружаемой Росатомом, началось 3 апреля. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Помимо строительства с участием России АЭС "Аккую", Турция намерена построить у себя еще одну АЭС в провинции Синоп на севере страны с участием Японии.