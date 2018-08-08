Полиции безопасности Латвии отпустила правозащитника Козырева

РИГА, 8 авг – РИА Новости. Полиция безопасности (ПБ) Латвии выпустила из изолятора временного содержания правозащитника Ильи Козырева, выступающего в поддержку русских школ в республике, сообщил в среду РИА Новости правозащитник и коллега Козырева Владимир Линдерман.

"Общественная поддержка сделала свое дело: Илья Козырев на свободе! Полиция безопасности, продержав его двое суток на "Седьмом небе" (изолятор временного содержания в рижском районе Чиекуркалнс. — Прим. ред.), не решилась добиваться в суде санкции на арест", — сказал Линдерман.

По словам активиста, Козыреву предъявляют обвинения по двум статьям уголовного кодекса: "Помощь иностранному государству в деятельности против Латвии" и "Организация массовых беспорядков", санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Ранее Полиция безопасности задерживала Владимира Линдермана и Александра Гапоненко, выступающих в поддержку русских школ в республике. Линдерман провел за решеткой две недели, Гапоненко находится под арестом уже более 100 дней.