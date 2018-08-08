В ГД прокомментировали законопроект о новых санкциях США против России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Если в США примут закон о новых антироссийских санкциях, это станет очередным витком холодной войны, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, эту инициативу готовы поддержать как представители республиканской, так и демократической партий.

Ранее газета "Коммерсант" ранее опубликовала текст законопроекта об огранчительных мерах в отношении России. Его подготовил республиканец Линдси Грэм и трое его коллег. Как сообщает издание, политики требуют заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании России "государством-спонсором терроризма".