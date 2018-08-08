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ВМС Украины признали недостижимость паритета с Черноморским флотом России

(обновлено: 13:04 08.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоенно-морская база Черноморского флота РФ в СевастополеВоенно-морская база Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Украина не в состоянии достигнуть военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях, заявили в командовании Военно-морских сил страны.

Украинский военнослужащий во время патрулирования Азовского моря
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
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Сообщение о стратегии развития украинского военного флота опубликовано на странице ведомства в фейсбуке.

Впрочем, уверяет командование ВМС, для противостоянии России такой паритет и не потребуется — для этого стране необходим "небольшой, но эффективный" флот. В качестве примера ведомство привело морские силы Норвегии, Швеции и Израиля.

"Мы строим сбалансированные ВМС, которые будут способны решать все задачи, поставленные нашим государством. На первом этапе это прибрежный флот, на втором — москитный, на третьем — сбалансированный", — говорится в сообщении.

В последние годы Военно-морские силы Украины испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. Так, в начале июня командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в бюджете нет денег на строительство корвета серии "Владимир Великий". Причем, по его словам, если средства так и не найдут, то военному судостроению Украины грозит "точка невозврата".

Украинские катера. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому морі
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На этом фоне украинские военные все равно не отказываются от идеи противостоять России на море. Например, в конце прошлого года СМИ писали о том, что ВМСУ планируют создать москитный флот. Его основой должны стать ракетные катера "Лань", которые будут собираться на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком", принадлежащем президенту Петру Порошенко.

Кроме того, сообщалось, что ВМСУ намерены применять против Черноморского флота так называемую "тактику волчьей стаи". Этот термин обычно используют, когда говорят о тактике преследования кораблей подводными лодками. Немецкие и американские субмарины применяли ее во время Второй мировой войны. В украинском варианте речь идет об одновременной атаке нескольких легких бронекатеров.

По мнению бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, такая тактика не имеет перспективы реального боевого применения и может нанести удар исключительно по бюджету самой Украины. 

Звериная тактика
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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