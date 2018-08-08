КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Украина не в состоянии достигнуть военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях, заявили в командовании Военно-морских сил страны.
Сообщение о стратегии развития украинского военного флота опубликовано на странице ведомства в фейсбуке.
Впрочем, уверяет командование ВМС, для противостоянии России такой паритет и не потребуется — для этого стране необходим "небольшой, но эффективный" флот. В качестве примера ведомство привело морские силы Норвегии, Швеции и Израиля.
"Мы строим сбалансированные ВМС, которые будут способны решать все задачи, поставленные нашим государством. На первом этапе это прибрежный флот, на втором — москитный, на третьем — сбалансированный", — говорится в сообщении.
В последние годы Военно-морские силы Украины испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. Так, в начале июня командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в бюджете нет денег на строительство корвета серии "Владимир Великий". Причем, по его словам, если средства так и не найдут, то военному судостроению Украины грозит "точка невозврата".
Кроме того, сообщалось, что ВМСУ намерены применять против Черноморского флота так называемую "тактику волчьей стаи". Этот термин обычно используют, когда говорят о тактике преследования кораблей подводными лодками. Немецкие и американские субмарины применяли ее во время Второй мировой войны. В украинском варианте речь идет об одновременной атаке нескольких легких бронекатеров.
По мнению бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, такая тактика не имеет перспективы реального боевого применения и может нанести удар исключительно по бюджету самой Украины.