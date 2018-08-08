Суд в Белоруссии начал рассмотрение дела о смерти солдата в воинской части

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Минский областной суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении трех военнослужащих по факту смерти в одной из воинских частей Белоруссии солдата-срочника Александра Коржича, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Минский областной суд 8 августа в 11.00 (совпадает с мск) в выездном судебном заседании… начнет судебное разбирательство по уголовному делу по факту смерти Коржича в отношении троих военнослужащих", — говорится в сообщении.

По данным Верховного суда, трое военных обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса "получение взятки", а также "злоупотребление властью либо бездействие власти", которые повлекли тяжкие последствия — доведение до самоубийства. Кроме того, один из военнослужащих обвиняется в "тайном хищении имущества". Максимально наказание по этим статьям – до 12 лет лишения свободы.

Тело Коржича, проходившего срочную службу, было обнаружено 3 октября 2017 года в подвальном помещении на территории воинской части в Борисовском районе. Случай получил широкий общественный резонанс. Несколько человек были отстранены от занимаемых должностей, еще несколько — уволены из армии. Кроме того, в стране прошел ряд судебных процессов по делам о "дедовщине" в армии в различных воинских частях.

Ранее после предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича СК объявил о завершении предварительного расследования и передаче материалов уголовного дела для ознакомления. Однако мать погибшего заявила ходатайство о проведении дополнительных следственных действий, на них ушло некоторое время. Уголовное дело было передано в прокуратуру для направления в суд в конце июня этого года, в суд оно поступило в июле. Потерпевшими по делу также проходят около 20 солдат.

В преддверии суда министерство обороны Белоруссии опубликовало статистику о привлечении к уголовной ответственности военнослужащих за совершенные преступления, в том числе за неуставные взаимоотношения и злоупотребление властью.

По данным военного ведомства, "с 1995 года по настоящее время возбуждено около 1 тысячи уголовных дел только по фактам нарушений уставных правил взаимоотношений, то есть в среднем по 44 уголовных дела ежегодно". В сообщении Минобороны подчеркивается, что это "подтверждает: в военном ведомстве никогда не замалчивали проблемы, а принимали, принимают и будут принимать меры в отношении нарушителей закона".

Согласно сообщению Минобороны, в 2017 году по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений" было возбуждено 36 уголовных дел, в первом полугодии 2018 года осуждены 28 военных за преступления в сфере межличностных отношений.