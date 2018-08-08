Украина осенью получит первые локомотивы по договору с General Electric

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Украина рассчитывает осенью ввести в эксплуатацию первые локомотивы, которые будут произведены для компании "Украинские железные дороги" по договору с американской компанией General Electric, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В феврале состоялось подписание соглашения общей стоимостью до 1 миллиарда долларов, которое предполагает долгосрочное 15-летнее сотрудничество между двумя компаниями.

"Осенью начинаем получать новый подвижной состав — по планам совместного производства General Electric. Мы много потеряли (подвижного состава) на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут", — приводит слова премьера его пресс-служба.

По информации "Украинских железных дорог", первый локомотив General Electric серии GE Evolution ТЕ33АС в августе морем отправится на Украину на Крюковский вагоностроительный завод, где его доукомплектуют. Всего объем партии, которую поставит General Electric, составит не менее 30 машин.

Глава правительства обратил также внимание, что одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления государственной компанией, искоренение теневых сделок и "ручного управления".