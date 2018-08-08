Экс-министра финансов Зимбабве задержали на границе с Замбией

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший министр финансов Зимбабве Тендай Бити, выступающий на стороне оппозиции, был задержан в среду утром на границе с Замбией, сообщает издание ZimEye со ссылкой на высокопоставленные военные источники.

"Он (Бити — ред.) собирался пересечь границу с Замбией", — сообщили источники, добавив, что Бити был помещен под стражу.

За что именно Бити задержали, издание не сообщает.

В Зимбабве 30 июля прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов.

На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. В ходе протестов погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.