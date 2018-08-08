В Испании число погибших от жары возросло до десяти человек

Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года. Архивное фото

Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года. Архивное фото

МАДРИД, 8 авг — РИА Новости. Число жертв от жары в Испании за последние несколько дней увеличилось до десяти человек — в Каталонии скончался 62-летний мужчина, сообщает Система по медицинским чрезвычайным ситуациям (SEM).

Сообщается, что тело десятого погибшего нашли на улице, он мог получить солнечный удар.

Ранее сообщалось, что из-за жары, начавшейся на прошлой неделе, погибли девять человек. Всего в Каталонии от жары погибли четыре человека (двое в Барселоне и двое в Таррагоне), четверо погибли в Эстремадуре, двое в Мурсии.

В середине прошлой недели на Иберийском полуострове установилась жаркая погода, столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов.

Жара постепенно пошла на спад на Иберийском полуострове с понедельника, в среду и четверг метеорологи прогнозируют новое понижение температуры в большинстве районов.