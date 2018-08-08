У посольства Грузии в Лондоне задержали журналиста Грэма Филлипса

ТБИЛИСИ, 8 авг ─ РИА Новости. Британские правоохранители задержали у грузинского посольства в Лондоне журналиста Грэма Филлипса, заявила журналистам посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили.

По ее словам, во время выставки, посвященной десятилетию событий августа 2008 года, Филлипс выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги.

"Дипломатическая полиция, которую вызвали на месте, оперативно действовала и задержала Грэма Филлипса", — добавила Беручашвили.

В МИД Грузии также сообщили о задержании журналиста, не назвав его имени.

"Он без разрешения снимал выставку, громко скандировал лозунги против НАТО и обвинял Грузию в предоставлении британской аудитории неверной информации", — отметили в ведомстве.

Филлипс — британский подданный, он работал внештатным корреспондентом RТ на Украине, где его дважды задерживали сотрудники СБУ. В 2016 году Филлипса задерживали сотрудники латвийской полиции во время шествия легионеров СС в Риге.

Августовский конфликт

После вооруженного конфликта в начале 1990-х годов Грузия потеряла контроль над Южной Осетией. С тех пор Цхинвал добивался признания независимости республики, в то время как в Тбилиси продолжали считать эту территорию своей, предлагая осетинам лишь автономию.

В ночь с 7-го на 8-е августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок "Град" Южную Осетию и разрушили часть Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных.

После "пятидневной войны" в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Российское руководство не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.