Пушков прокомментировал запуск боевой ракеты над Эстонией

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ошибочный пуск ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией.Twitter.
Сенатор добавил, что Эстонии следует следить не за российскими самолетами, а за бортами НАТО.
Союзникам можно простить
Как считает политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в Эстонии решили не устраивать скандал, потому что "Россия назначена историческим врагом", а союзникам такие ошибки можно и простить.
"А если бы Россия случайно совершила что-то подобное, это было бы записано как один из признаков агрессии", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его словам, в НАТО могут построить "очень хорошую схему, по которой все равно "виновата Россия" — нервы пилота не выдержали, "потому что вокруг русские, которые "нападают".
Ошибочный пуск ракеты
Глава эстонского штаба ВВС полковник Рийво Валге уточнил, что подобный инцидент впервые произошел в воздушном пространстве республики. Он добавил, что в других странах такие случаи также происходят нечасто.
По словам военного, ракета содержит пять-десять килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет сто километров.
Валгре считает, что пока рано говорить о возможном наказании совершившего ошибку пилота, но военные ведомства Эстонии, Испании и штаб-квартира НАТО начали делопроизводство.
В свою очередь, источники в министерстве обороны Испании сообщили, что инцидент не повлек за собой материального ущерба.
Миссия НАТО в Прибалтике
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя.
Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссию продлили на неопределенный срок.
AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух — воздух" средней дальности. Эти ракеты предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран — членов НАТО.