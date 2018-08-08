Пушков прокомментировал запуск боевой ракеты над Эстонией

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ошибочный пуск ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией.

"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят", — написал Пушков на своей странице в Twitter

Сенатор добавил, что Эстонии следует следить не за российскими самолетами, а за бортами НАТО.

Союзникам можно простить

Как считает политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в Эстонии решили не устраивать скандал, потому что "Россия назначена историческим врагом", а союзникам такие ошибки можно и простить.

"А если бы Россия случайно совершила что-то подобное, это было бы записано как один из признаков агрессии", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, в НАТО могут построить "очень хорошую схему, по которой все равно "виновата Россия" — нервы пилота не выдержали, "потому что вокруг русские, которые "нападают".

Ошибочный пуск ракеты

Ранее стало известно, что испанский истребитель ВВС Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух — воздух" при полете над южной частью Эстонии. После инцидента самолеты вернулись обратно на авиабазу.

Глава эстонского штаба ВВС полковник Рийво Валге уточнил, что подобный инцидент впервые произошел в воздушном пространстве республики. Он добавил, что в других странах такие случаи также происходят нечасто.

По словам военного, ракета содержит пять-десять килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет сто километров.

Валгре считает, что пока рано говорить о возможном наказании совершившего ошибку пилота, но военные ведомства Эстонии, Испании и штаб-квартира НАТО начали делопроизводство.

В свою очередь, источники в министерстве обороны Испании сообщили, что инцидент не повлек за собой материального ущерба.

Миссия НАТО в Прибалтике

Истребители ВВС Испании Eurofighter участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя.

Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссию продлили на неопределенный срок.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух — воздух" средней дальности. Эти ракеты предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран — членов НАТО.