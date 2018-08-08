На Украине два человека погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом

ДТП с участием рейсового автобуса с легковым автомобилем в Днепропетровской области Украины. 7 августа 2018

ДТП с участием рейсового автобуса с легковым автомобилем в Днепропетровской области Украины. 7 августа 2018

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Два человека погибли и 13 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Днепропетровской области Украины, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции.

Авария произошла во вторник вечером на перекрестке вблизи села Лобойковка. По предварительной информации полиции, 34-летний водитель автомобиля Audi не предоставил автобусу преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение. Автобус перевернулся на бок.

"Погибшие — мужчина и женщина — ехали в рейсовом автобусе сообщением Днепр — Каменское (бывшие Днепропетровск и Днепродзержинск- ред.). Сейчас полиция устанавливает их личности. Еще 13 человек, среди которых водитель автобуса и легковушки, получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Предварительно, несовершеннолетних среди пострадавших нет", — говорится в сообщении полиции.