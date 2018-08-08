В Молдавии раскритиковали идею прекращения ж/д сообщения Украины и России

КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией может негативно сказаться на восточно-европейском регионе и привести к необратимым процессам, считают в министерстве экономики и инфраструктуры Молдавии.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что сейчас рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

"Мы обеспокоены намерением прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и Российской Федерацией. Данная инициатива негативно скажется на доходах и расходах бенефициаров железнодорожных услуг всего восточно-европейского региона, а также на доходах железнодорожных администраций Республики Молдова, Украины и Российской Федерации", — сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкономики Молдавии.

В ведомстве подчеркивают, что власти Молдавии не имеют права "вмешиваться во внутренние дела Украины" и политику министерства инфраструктуры соседней страны. Но на сегодняшний день через Украину проходят три поезда, связывающих Кишинев и Москву.

"Если движение поезда №65/66 Москва-Кишинев-Москва будет приостановлено, это создаст дополнительные трудности и дискомфорт пассажирам, которые предпочитают путешествовать поездом через юго-западные области Украины. Любые изменения в железнодорожном сообщении между Украиной и Российской Федерации приведут к необратимым процессам, которые необходимо заблаговременно избежать", — считают представители минэкономики.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. Украинскому интернет-изданию "Левый берег" в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщили, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал поезд "Киев — Москва", он принес почти 6 миллионов долларов прибыли.