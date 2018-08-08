Виктория Скрипаль считает, что ее дядя сможет вернуться в Россию

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Виктория Скрипаль считает, что уход с поста премьер-министра Великобритании Терезы Мэй может дать "зеленый свет" для возвращения в Россию бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который приходится Виктории дядей, и его дочери Юлии.

"Я все жду, может, вдруг сейчас Тереза Мэй наконец-то покинет свой пост. Может быть, мне будет зеленый свет. И не только мне, а им (семье Скрипаль – ред.) будет зеленый свет. Может, они наконец-то вернутся в Россию", — заявила Виктория Скрипаль РИА Новости.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — двоюродная сестра Виктории Скрипаль, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. Пострадал также полицейский Ник Бейли.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.