В офисе белорусского портала tut.by продолжается обыск

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы продолжают обыск в офисе белорусской компании "ТутБай Медиа", некоторые сотрудники которой подозреваются в несанкционированном доступе к платной подписке государственного агентства Белта, говорится в сообщении портала tut.by.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является государственное агентство Белта. К противоправной деятельности, по данным комитета, причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". По подозрению в совершении преступления задержаны ряд их сотрудников. В редакциях tut.by и БелаПАН были начаты обыски. Вечером во вторник БелаПАН сообщил о завершении обыска в своем офисе.

"По данным на 8.00 (совпадает с мск) среды обыск в редакции закончен, но в других подразделениях компании продолжается", — отмечается в сообщении tut.by.

По данным председателя общего собрания участников ООО "ТутБай Медиа" Юрия Зиссера, шесть сотрудников крупнейшего информационного портала Белоруссии tut.by во вторник находились на допросе в Следственном комитете. Вечером портал сообщил, что три сотрудника задержаны, еще трое отпущены после допроса.

По данным агентства БелаПАН, дежурного редактора БелаПАН Андрея Середу отпустили после допроса в Следственном комитете вечером 7 августа, журналист Татьяна Коровенкова задержана на трое суток.

Между тем фрилансер Павел Быковский, сотрудничающий, в частности, с Deutsche Welle, сообщил в Facebook в среду об обыске у себя дома. "Ко мне пришел Следственный комитет", — написал он, не уточнив подробности.