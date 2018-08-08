Виктория Скрипаль намерена поехать в Лондон

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости в среду, что намерена поехать в Лондон в качестве сопровождающей своей бабушки, 90-летней Елены Яковлевны, которая приходится матерью бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю.

Ранее посольство Великобритании дважды отказывало Виктории Скрипаль в визе, ссылаясь, в частности, на недостаточный уровень ее зарплаты.

"У нее (Елены Яковлевны – ред.) болен сын. Там внучка. Мы от ее имени подаем на визу. Потому что мне подавать совершенно бесполезно, они и в третий раз откажут, меня почему-то ни под каким соусом туда не хотят пускать. Мои права человека не соблюдаются, посмотрим, как ее права человека будут соблюдаться", — сказала Виктория.

Она подчеркнула, что ее бабушка – человек больной, и нуждается в сопровождающем.

"Им все равно придется давать ей и мне визу. Конечно, они могут дать визу ей, а мне отказать… У нас родственники либо пенсионеры, либо моя сестра может поехать в качестве сопровождающей, но если уж моей зарплаты для получения визы не хватает, то ее зарплаты точно не хватит", — отметила Скрипаль.

По ее словам, семья пока продумывает вопрос подачи на визу от имени Елены Яковлевны. На днях Виктория встретится с адвокатом, чтобы обсудить все тонкости.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.