Бурджанадзе рассказала, как Грузия может заслужить доверие Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 8 авг – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен быть наказан за развязывание военных действий против Южной Осетии в августе 2008 года, и тогда можно будет наладить отношения с абхазами и осетинами, заявила РИА Новости экс-спикер парламента Грузии оппозиционер Нино Бурджанадзе.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Президентом Грузии на тот момент был Саакашвили. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

"Безумные действия Саакашвили в августе 2008 года стали причиной государственной и человеческой трагедии для всех народов, я уверена, что он виновен и должен понести наказание за это. Если мы хотим восстанавливать отношения с абхазами и осетинами, то они должны понимать, что любая такая провокация и трагическая ошибка будет наказана, и только в этом случае будут восстановлены доверительные мосты. Именно поэтому я требовала, чтобы грузинские правящие власти восстановили справедливость и возбуждали дела не по пиджакам Саакашвили, (дело о незаконной растрате миллионов из госбюджета – ред.), а по августовским событиям", — сказала Бурджанадзе.

Политик добавила, что на решение начать военные действия Саакашвили подтолкнули США. По ее словам, он "был уверен, что США и, в частности, (президент Джордж) Буш, поднимут истребителей в воздух и будут бомбить российские войска".

"Если бы Саакашвили послушался меня, то войны, безусловно, можно было избежать. Да, провокации всегда были с обеих сторон, но до прямого военного противостояния дело никогда не доходило. Самое страшное, что после этой трагедии мы реально не продвинулись вперед в урегулировании данного конфликта", — отметила Бурджанадзе.

Комментируя РИА Новости события августа 2008 года, грузинский независимый эксперт-политолог Гия Хухашвили заявил, что не может выделить вину одного конкретного человека. "Произошедшее является результатом геополитического процесса. Саакашвили мог содействовать ускорению или замедлению этого процесса, однако это был исторический и неизбежный процесс, и, следовательно, я считаю лишним выделять роль одной персоны в этом контексте", — сказал Хухашвили.