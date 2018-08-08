ВСУ обстреляли территорию ЛНР четыре раза за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.
"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", — отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Сокольники, Лозовое. Отмечается, что всего по территории республики было выпущено около 70 снарядов.
"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что за сутки зафиксировали 36 обстрелов их позиций в Донбассе, потерь среди военных нет.
По данным силовиков, ополченцы за сутки "36 раз открывали огонь… в том числе пять раз из тяжелого вооружения". "Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", — говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook.