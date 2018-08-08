Помпео призвал Порошенко выполнить требования МВФ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко и призвал к выполнению Украиной требований МВФ, сообщила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ", — сказала она.

Высший антикоррупционный суд

Порошенко 2 августа подписал положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде.

В июне Верховная рада приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. В середине июля депутаты изменили положение об апелляции в законе об Антикоррупционном суде.

Сотрудничество Украины с МВФ

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. С 2015 по 2017 годы Киеву четырьмя траншами было выделено более 8 миллиардов долларов

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако до сих пор этого не произошло.Одним из условий предоставления транша МВФ называет повышение цен на газ для населения Украины. Власти в Киеве пока откладывают принятие решения по этому вопросу.

Представители фонда считают, что разница в ценах на газ на украинском рынке провоцирует коррупцию и неэкономичное потребление. Как заявил постоянный представитель фонда на Украине Йост Люнгман, повышение стоимости топлива поможет избежать схем, по которым газ, покупающийся для домохозяйств, перепродается предприятиям по более высокой цене. Кроме того, дешевый газ наиболее выгоден "богатым людям с большими домами", отметил он.

Социальный взрыв

Многие украинские политики не раз предупреждали, что повышение цен на газ чревато социальным взрывом.

В частности, депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко заявил на прошлой неделе, что повышение цен на газ для населения может привести к дефолту, так как подорожание топлива повлечет за собой необходимость дополнительных субсидий, на которые в бюджете нет средств.

Ранее украинский экономист Татьяна Богдан также предупредила, что экономика Украины, несмотря на мнимую стабилизацию, стоит перед угрозой дефолта и социально-демографического кризиса, на что указывают многие индикаторы, включая высокий внешний совокупный долг страны.

Экономист также отметила, что в начале 2018-го года впервые за три года Украина столкнулась с серьезными трудностями с выполнением бюджета и осуществлением плановых выплат в счет погашения и обслуживания внешнего долга.