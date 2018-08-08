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Демократам предсказывают победу на промежуточных выборах в США

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© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

СЕНТ-ЛУИС (США), 8 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Американские эксперты уверены, что на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США удача улыбнется Демократической партии, которая сейчас находится в меньшинстве как в сенате, так и в палате представителей.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Борьба за места в конгрессе развернулась на всей территории Соединенных Штатов. Если в одних штатах исход выборов решен, то в других между двумя партиями развернулось самое серьезное противостояние. На кону — контроль в законодательном органе, который определяет важнейшие направления развития страны как на внутренней, так и на международной арене. В одном из так называемых колеблющихся штатов, Миссури, побывал корреспондент РИА Новости.

Штат Миссури расположен практически в самом центре страны. Неожиданно для многих в 2016 году на президентских выборах в нем одержал решительную победу кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Спустя два года эксперты предсказывают падение популярности республиканцев как в Миссури, так и в других штатах.

Борьба за средний Запад

"Миссури является одним из самых конкурентных точек в гонке за место в сенате в ходе промежуточных выборов этого года. Если демократы хотят заполучить контроль над сенатом, то это определенно потребует переизбрания Клэр Маккэскил", — заявил РИА Новости профессор университета Миссури Марвин Овербай.

Подготовка к церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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И, напротив, если республиканцы хотят удержать небольшое большинство в сенате, то "с учетом непопулярности президента им необходимо взять такое место, как Миссури, чтобы уравновесить вероятные потери в других местах", добавил он.

Клэр Маккэскил переизбирается на выборах в сенат уже в третий раз. В ходе праймериз конкуренции у нее не было. То же самое можно сказать и об ее оппоненте — республиканце Джоше Хоули, кандидатуру которого поддержал сам Трамп.

Овербай отмечает, что "борьба за сенат идет ноздря в ноздрю". И хотя большинство жителей Миссури по-прежнему поддерживают Трампа, рейтинги его популярности падают. "Как говорит старая пословица, друзья приходят и уходят, а враги накапливаются", — сообщил собеседник агентства.

Житель Сент-Луиса, одного из крупнейших городов Миссури, Стефани Найгард, которая намерена голосовать за демократов, с сожалением отмечает, что ее штат, вероятнее всего, достанется республиканцам. "Никто от демократов, как мне кажется, не сможет победить республиканцев в ноябре", — сказала она РИА Новости.

История в пользу демократов

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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Партия-"аутсайдер" традиционно добирает места на выборах в конгресс США, и этот год не станет исключением, уверен профессор политологии университета Сент-Луиса Кеннет Уоррен.

"Я думаю, что у демократов преимущество на предстоящих промежуточных выборах. Из-за относительной непопулярности Трампа, у которого рейтинги одобрения около 40%, дела у демократов, как ожидается, пойдут хорошо в сборе мест в палате представителей, а также на местных выборах", — рассказал РИА Новости эксперт.

"Конечно, промежуточные выборы в Миссури весьма важны, учитывая, что находится на кону как для демократов, так и для республиканцев", — добавил Уоррен.

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Промежуточные выборы в американские органы власти пройдут 6 ноября 2018 года. Выборы проходят в середине президентского срока Трампа. На кону — все 435 мест в палате представителей США и 33 места из 100 в сенате США. Помимо федеральных конгрессменов и сенаторов, избираются также представители в местные органы власти. В настоящее время по стране уже полным ходом идут праймериз — внутрипартийные выборы, в ходе которых определяются кандидаты от демократов и республиканцев на участие в будущей гонке.

Сейчас республиканцы контролируют обе палаты конгресса, что крайне упрощает процедуру принятия любых решений для Трампа. Для контроля над сенатом партии необходимо заполучить 51 место, а в палате представителей — 218. В настоящее время в сенате США у демократов 49 мест, а у республиканцев — 51. Из 435 мест в палате представителей — 236 занято республиканцами, а 193 — демократами, еще шесть вакантны.

Исход промежуточных выборов окажет значительное влияние на политическое будущее страны. В случае, если к демократам перейдет контроль хотя бы в одной из палат конгресса США, это затруднит принятие республиканцами любых законопроектов, назначение будущих кандидатов на министерские должности и глав различных федеральных агентств.

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