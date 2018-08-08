Демократам предсказывают победу на промежуточных выборах в США

СЕНТ-ЛУИС (США), 8 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Американские эксперты уверены, что на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США удача улыбнется Демократической партии, которая сейчас находится в меньшинстве как в сенате, так и в палате представителей.
Борьба за места в конгрессе развернулась на всей территории Соединенных Штатов. Если в одних штатах исход выборов решен, то в других между двумя партиями развернулось самое серьезное противостояние. На кону — контроль в законодательном органе, который определяет важнейшие направления развития страны как на внутренней, так и на международной арене. В одном из так называемых колеблющихся штатов, Миссури, побывал корреспондент РИА Новости.
Штат Миссури расположен практически в самом центре страны. Неожиданно для многих в 2016 году на президентских выборах в нем одержал решительную победу кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Спустя два года эксперты предсказывают падение популярности республиканцев как в Миссури, так и в других штатах.
Борьба за средний Запад
"Миссури является одним из самых конкурентных точек в гонке за место в сенате в ходе промежуточных выборов этого года. Если демократы хотят заполучить контроль над сенатом, то это определенно потребует переизбрания Клэр Маккэскил", — заявил РИА Новости профессор университета Миссури Марвин Овербай.
Клэр Маккэскил переизбирается на выборах в сенат уже в третий раз. В ходе праймериз конкуренции у нее не было. То же самое можно сказать и об ее оппоненте — республиканце Джоше Хоули, кандидатуру которого поддержал сам Трамп.
Овербай отмечает, что "борьба за сенат идет ноздря в ноздрю". И хотя большинство жителей Миссури по-прежнему поддерживают Трампа, рейтинги его популярности падают. "Как говорит старая пословица, друзья приходят и уходят, а враги накапливаются", — сообщил собеседник агентства.
Житель Сент-Луиса, одного из крупнейших городов Миссури, Стефани Найгард, которая намерена голосовать за демократов, с сожалением отмечает, что ее штат, вероятнее всего, достанется республиканцам. "Никто от демократов, как мне кажется, не сможет победить республиканцев в ноябре", — сказала она РИА Новости.
История в пользу демократов
"Я думаю, что у демократов преимущество на предстоящих промежуточных выборах. Из-за относительной непопулярности Трампа, у которого рейтинги одобрения около 40%, дела у демократов, как ожидается, пойдут хорошо в сборе мест в палате представителей, а также на местных выборах", — рассказал РИА Новости эксперт.
"Конечно, промежуточные выборы в Миссури весьма важны, учитывая, что находится на кону как для демократов, так и для республиканцев", — добавил Уоррен.
Сейчас республиканцы контролируют обе палаты конгресса, что крайне упрощает процедуру принятия любых решений для Трампа. Для контроля над сенатом партии необходимо заполучить 51 место, а в палате представителей — 218. В настоящее время в сенате США у демократов 49 мест, а у республиканцев — 51. Из 435 мест в палате представителей — 236 занято республиканцами, а 193 — демократами, еще шесть вакантны.
Исход промежуточных выборов окажет значительное влияние на политическое будущее страны. В случае, если к демократам перейдет контроль хотя бы в одной из палат конгресса США, это затруднит принятие республиканцами любых законопроектов, назначение будущих кандидатов на министерские должности и глав различных федеральных агентств.