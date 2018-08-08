"Сорвался с поводка": Иванов рассказал о признаниях Райс по Саакашвили

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, впоследствии признала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка". Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который десять лет назад занимал пост вице-премьера.

"Она (Райс — ред.) призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", — сказал спецпредставитель президента.

"Красную черту не перейдет"

Иванов также рассказал, что Кондолиза Райс не раз уверяла его, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не перейдет "красную черту" в отношении Южной Осетии.

По словам Иванова, в 2007 году, когда он занимал пост министра обороны, в личных беседах Райс говорила ему, что Саакашвили никогда не решится на военные действия.

"Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, все время мне говорила в приватных беседах: "Сергей, не беспокойтесь, он (Саакашвили — ред.) красную черту не перейдет", — заявил Иванов.

Секретный план

Еще за год до конфликта Генштаб подготовил план на случай начала военных действий в Южной Осетии, также рассказал Сергей Иванов.

"Военные, генеральные штабы серьезных государств мира не наивные люди, они всегда исходят из худших сценариев развития ситуаций", — отметил Иванов.

Несмотря на это, нападение Грузии на Южную Осетию оказалось неожиданным для российских военных. "План у нас был, любой план он на бумаге, естественно, но там тогда сложилась такая ситуация, что мы, конечно, не ждали, что именно в этот день, в этот час так коварно, если так можно выразиться, будет это нападение", — рассказал спецпредставитель президента.

В то же время он отметил, что часть плана оказалась выполнена в точности. Речь идет о защите Рокского тоннеля, который является единственной транспортной артерией, связывающей Россию и Южную Осетию.

Иванов добавил, что раскрыть все детали плана он не может, поскольку он до сих пор остается секретным. В то же время он отметил, что один из пунктов плана — об участии в конфликте исключительно контрактников — оказался не выполнен из-за скоротечного развития событий.

Военный трибунал

Ранее во вторник президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил уверенность, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отдавший приказ напасть на Южную Осетию в 2008 году, предстанет перед трибуналом.

"Я уверен, что военному преступнику Саакашвили все равно придется ответить перед военным трибуналом", — сказал Бибилов, выступая перед жителями Цхинвала.

Он отметил, что не знает, где может пройти такой трибунал, но вполне допускает, что это может быть Южная Осетия.

"Уголовное дело, которое открыто Следственным комитетом РФ, и дело, которое расследовалось совместно с Генпрокуратурой Южной Осетии, — их вполне достаточно для того, чтобы призвать Саакашвили к ответу. Он военный преступник, и он должен предстать перед военным судом", — сказал Бибилов.

Конфликт в Южной Осетии

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.

По данным властей Южной Осетии, в результате нападения грузинской армии погибли более 1,5 тысяч человек, однако Следственный комитет при прокуратуре РФ документально подтвердил гибель 162 жителей республики.

СКП РФ признал погибшими в ходе грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года 67 российских военнослужащих. Минобороны РФ сообщает о гибели 72 российских военных в этом конфликте.