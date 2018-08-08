СМИ: экс-премьеру Малайзии предъявили обвинения в отмывании денег

БАНГКОК, 8 авг – РИА Новости. Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду судом Куала-Лумпура предъявлены новые обвинения, предусмотренные законом об отмывании денег, борьбе с финансированием терроризма и накоплением средств, полученных незаконным путем, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Обвинения предъявлены по трем эпизодам перевода на банковские счета экс-премьера крупных сумм, ранее незаконно выведенных со счетов национального инвестиционного фонда 1MDB через счета государственной корпорации SRC International, говорится в сообщении.

Судебная коллегия суда Куала-Лумпура не стала задавать экс-премьеру вопрос, признает ли он себя виновным, и разрешила передачу дела в Верховный суд, где в настоящее время идет судебное производство по другому делу Разака, связанному с предъявленными ранее обвинениями, сообщает издание.

Разаку 4 июля предъявили обвинения в трех эпизодах злоупотребления доверием и одном эпизоде злоупотребления служебным положением в связи с обнаружением на его банковских счетах крупных сумм, переведенных туда со счетов фонда 1MDB, напоминает газета. Экс-премьер был арестован, а затем временно освобожден под денежный залог на время суда.

Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB, созданного и руководимого бывшим премьером, стал основным фактором в поражении правящей коалиции во главе с Наджибом Разаком на парламентских выборах 9 мая текущего года. Новым премьер-министром Малайзии стал 92-летний лидер оппозиции Махатхир Мохамад, ранее уже занимавший пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год.